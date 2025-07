Elias Charalambous a prefațat partida cu Inter d’Escaldes din returul dublei din primul tur preliminar al Champions League.

Elias Charalambous: ”Nu trebuie să uităm!”

Antrenorul cipriot a transmis că se așteaptă la un meci dificil în Andorra, însă este convins că echipa sa va trece în următorul tur preliminar.

După meciul din Ghencea, Gigi Becali și-a făcut praf propria echipă, deoarece patronul roș-albaștrilor anticipa o diferență mai mare de scor având în vedere diferența de valoare. Charalambous a spus înainte de meci că nu trebuie uitat faptul că echipa sa a obținut victoria și în meciul tur.

”Escaldes a arătat că este o echipă competitivă, iar fotbalul din Andorra este în creștere. Orice echipă are posibilitatea de a juca pentru a-și demonstra calitatea. Sper că vom avea un meci bun mâine, pentru a obține calificarea.

Nu trebuie să uităm că am câștigat meciul tur. Am tot auzit că trebuie să schimbăm ceva. Trebuie să facem un meci mai bun, dar am câștigat, nu am pierdut. Mâine (n.r. marți) vom încerca să jucăm mai bine, din ce am văzut suprafața de joc arată foarte bine. Oamenii de aici ne-au primit foarte bine.

Jucătorii noștri nu vor căuta scuze. Acestea sunt condițiile și trebuie să ne adaptăm. Nu cred că ați auzit din partea jucătorilor mei scuze privind altitudinea sau terenul", a spus antrenorul cipriot la conferința de presă.