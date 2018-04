Turcii dau navala la Bucuresti: peste 1000 si-au luat bilete la Final Four-ul de la volei! Multi italieni si chinezi in sala polivalenta

Sala Polivalenta din Bucuresti va gazdui Final Four-ul de la volei. CSM Volei Alba Blaj va juca in semifinale cu Galatasaray.

Peste o mie de suporteri din Turcia si cateva sute din Italia sunt asteptati la turneul Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, ce se va desfasura in 5 si 6 mai la Bucuresti, competitie organizata de CSM Volei Alba Blaj si la care vor mai participa echipele Galatasaray Istanbul, VakifBank Istanbul (Turcia) si Imoco Volley Conegliano (Italia).

"S-au vandut 2.500 de bilete. 1.000 de bilete sunt deja cumparate de fanii turci, 600 de fani ai echipei Galatasaray, plus 400 ai formatiei VakifBank. Joi asteptam raspunsul celor de la Imoco Volley Conegliano. Estimarile lor sunt pe aproximativ 500 de suporteri italieni. (...). La vanzare mai sunt 1.200 de bilete, pentru ambele zile", a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, la Cetatea de Balta, directorul CSM Volei Alba Blaj, Vladimir Bacsis.

Interes deosebit pentru acest turneu este, pe langa comunitatea turca din Bucuresti, si in randul comunitatii chineze, stiut fiind faptul ca in echipa VakifBank Istanbul evolueaza cea mai buna jucatoare de volei din lume, Zhu Ting, campioana olimpica, a adaugat Vladimir Bacsis. (Agerpres)

Pretul unui bilet variaza intre 140 si 200 de lei. La categoria VIP, unde pretul ajunge la 1.400 de lei, au fost cumparate bilete de aproximativ 100 de suporteri turci.

CSM Volei Alba Blaj va intalni formatia turca Galatasaray Istanbul in semifinalele turneului Final Four, pe 5 mai, de la ora 19,00, in Sala Polivalenta din Capitala.

Daca echipa din Blaj s-a calificat la Final Four ca echipa organizatoare, Galatasaray Istanbul a trecut in play-off de echipa italiana Igor Gorgonzola Novara. Novara a castigat primul meci, la Istanbul, cu scorul de 3-2, dar Galatasaray s-a impus in retur cu 3-1.

Cealalta semifinala va opune echipele VakifBank Istanbul, detinatoarea trofeului, si Imoco Volley Conegliano, pe 5 mai, de la ora 16,00.