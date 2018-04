Nu-i dai tu ignore lui Zlatan! El iti da tie! :) Reactia lui Ibrahimovic dupa ce selectionerul Suediei a anuntat ca nu-l ia la Mondial

Selectionerul Suediei a anuntat ca nu intentioneaza sa il ia pe Zlatan Ibrahimovic in lotul pentru Mondial.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Azi, 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Zlatan Ibrahimovic a anuntat in urma cu o saptamana, in emisiunea lui Jimmy Kimmel, ca va merge la Mondialul din Rusia cu nationala tarii sale: "Tocmai am spus ca merg la Mondial. Daca o sa spun mai multe, lumea o sa ma spanzure. Trebuie sa fiu atent la ce zic. Oricum, un Mondial fara mine nu e un Mondial adevarat", a spus el.

La scurt timp, selectionerul Suediei, Janne Anderson, a anuntat insa ca nu il va lua pe atacant in lot.

"Ibrahimovic a spus ca nu va mai juca pentru echipa nationala dupa EURO 2016. Am respectat decizia sa. Nu cred ca ar trebui sa se intoarca acum. Nu m-a sunat, nu am vorbit cu el despre asta, cu siguranta nu face parte din planurile mele pentru Cupa Mondiala", a spus Janne Anderson.

Ibrahimovic a raspuns cu un clip

Ibrahimovic nu a putut lasa lucrurile asa si a reactionat si el. Acesta s-a filmat in timp ce statea in piscina. La un moment, dat el primeste un telefon de la "Janne", dar il ignora total si isi continua sesiunea de relaxare.

62 de goluri in 116 aparitii a marcat Ibrahimovic pentru nationala Suediei, intre 2001 si 2016.