"Sincer, nu inteleg de ce joaca asa!" Jurgen Klopp a LUAT FOC dupa infrangerea cu Atletico Madrid! Ce spune antrenorul

Liverpool a fost eliminata din Champions League dupa ce Atletico s-a impus cu 3-2 in optimi. In tur, meciul s-a incheiat cu scorul de 1-0 in favoarea trupei lui Simeone. Dupa meci, Jurgen Klopp s-a declarat nemultumit de stilul de joc al lui Atletico Madrid si si-a felicitat jucatorii.

"Sunt foarte multumit de performanta baietilor. Ce pot sa zic? E foarte dificil cand joci impotriva unei astfel de echipe. Sincer, cu asemenea fotbalisti nu inteleg de ce joaca acest tip de fotbal. Cand vad jucatori precum Koke, Saul, Llorente...ei ar putea juca fotbal adecvat, nu sa stea in propria jumatate si sa incearca sa loveasca pe contraatac. Ne-au batut si accept asta. Ii felicit. Nu ma simt ok in seara asta, imi dau seama ca nu imi place deloc sa pierd, mai ales atunci cand baietii au depus un asemenea efort. Au avut 2 grupuri de cate 4 jucatori in aparare si 2 atacanti in fata lor. Nici macar contraatacuri n-au avut. Am avut cateva momente norocoase in Champions League, stim asta. Astazi, totul a fost impotriva noastra in momentele decisive", a spus Klopp.