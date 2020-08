Barca a luat 8 goluri intr-un meci pentru prima oara dupa 74 de ani! Care e ultima echipa care a calcat-o in picioare intr-un asemenea hal

Barca a iesit rusinos din Champions League, dupa 2-8 in fata lui Bayern in sferturile de finala.

E cea mai neagra noapte europeana a Barcelonei din istorie! Barca n-a mai luat 8 goluri intr-un meci din 1946! Atunci, Sevilla o batea cu 8-0 in Cupa Spaniei! Recunoscuta pentru recordurile fantastice stabilite in ultimii 15 ani de o generatie extraterestra, Barca revine cu picioarele pe pamant si trece la o noua etapa in evolutia clubului. Dupa meci, atat Pique, cat si antrenorul Setien a vorbit despre socul cu Bayern ca despre un moment inainte/dupa. "Ma ofer sa plec, sa vina sange proaspat in echipa asta. Trebuie schimbari mari la Barcelona, nu ma refer la antrenor ci la toate nivelurile", a spus Pique

In 4440 de partide oficiale jucate in istoria clubului, Barca a luat 8 goluri in doar 6 partide.

12-1 vs. Athletic in La Liga (1931)

8-2 vs. Real Madrid in La Liga (1935)

11-1 vs. Sevilla in La Liga (1940)

11-1 vs. Real Madrid in Cupa Spaniei (1943)

8-0 vs. Sevilla in Cupa Spaniei (1946)

8-2 vs Bayern in Champions League

