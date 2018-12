Banel Nicolita a fost detronat! Unul dintre cele mai STUPIDE autogoluri din UEFA Champions League s-a dat in Valencia - Manchester United

Juventus si Manchester United au obtinut calificarea in primavara UEFA Champions League inca din etapa a 5-a iar cele 2 au suferit mult in ultima etapa. Mai rau a patit-o United la Valencia, desi Jose Mourinho a trimis o echipa cu multi titulari precum Pogba, Lukaku, Valencia sau Mata.

Soler a deschis scorul in minutul 17, pentru ca imediat dupa pauza sa vina o faza de cascadorii rasului. Sergio Romero, ales in poarta lui United in locul lui David De Gea, a fost invins de colegul sau, Phil Jones, dupa o faza care a adus aminte de autogolul lui Banel Nicolita cu Real Madrid!

La o pasa catre Batshuayi, Jones a intervenit prin alunecare si a trimis spre poarta, neobservand ca Romero a iesit din poarta pentru a primi pasa de la coechipier!

Phil Jones own goal is RIDICULOUS!

And it’s only his fault, where the hell Romero was going.

Manchester United, where art thou pic.twitter.com/6TzUmAnGNo