FC Barcelona şi Manchester City au obţinut victorii, joi seara, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal, iar liderul surpriză după runda inaugurală este Eintracht Frankfurt (foto - vulturul mascotă Attila, la finalul victoriei 5-1 cu Galatasaray).

FC Barcelona, semifinalistă în sezonul trecut, a dispus cu 2-1 de Newcastle United, chiar pe terenul ''coţofenelor''. Ambele goluri ale catalanilor au fost marcate de atacantul englez Marcus Rashford (58, 67), în timp ce pentru gazde a punctat Anthony Gordon (90).

Manchester City a învins-o pe Napoli cu 2-0, dar succesul echipei antrenate de Pep Guardiola a fost facilitat de eliminarea căpitanului campioanei Italiei, Giovanni Di Lorenzo (21), pentru fault în postură de ultim apărător la Erling Haaland. ''Cetăţenii'' au marcat ambele goluri în repriza secundă, prin Erling Haaland (56) şi Jeremy Doku (65).

Eintracht, 5-1 cu Galata după 0-1 din minutul 8



Eintracht Frankfurt a obţinut o victorie spectaculoasă, 5-1 cu Galatasaray Istanbul. Campioana Turciei a marcat prima, prin Yunus Akgun (8), după care Eintracht a punctat de cinci ori, prin Davinson Sanchez (autogol), Can Uzun, Jonathan Burkardt (dublă) şi Ansgar Knauff.

O victorie clară a obţinut şi Sporting Lisabona, 4-1 cu Kairat Almaty. Golurile campioanei Portugaliei au fost semnate de Francisco Trincao (dublă), Alisson Santos şi Geovany Quenda, în timp ce Edmilson a înscris golul de onoare al kazahilor. Sporting a ratat şi un penalty, prin Morten Hjulmand.

