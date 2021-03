Ronaldo a 'DRIBLAT' medicina! Brazilianul va deveni tatic pentru a cincea oara, chiar daca si-a facut vasectomie! Anuntul logodnicei sale

Ronaldo Nazario si logodnica sa, Celina Locks, au dezvaluit ca vor deveni parinti.

Fostul Balon de Aur va deveni parinte pentru a cincea oara, chiar daca si-a facut vasectomie in urma cu 11 ani. Anuntul a fost facut chiar de Celina Locks, fost fotomodel, care este alaturi de fostul atacant brazilian in ultima vreme. Ronaldo a decis in 2010 sa fie supus unei operatii de vasectomie, dupa ce a avut un copil in urma unei aventuri de o noapte.

Potrivit Marca, Ronaldo si-ar fi inghetat sperma in 2010. Ronald, Maria Sofia, Maria Alice si Alexander sunt ceilalti patru copii ai brazilianului.

"N-am cuvinte care sa descrie acest moment. Incepe o noua faza a vietii mele. Si asta aduce o mare responsabilitate. De-a lungul celor 30 de ani, m-am intrebat intotdeauna daca acest moment va veni vreodata. Si acum, iata-ma cu aceasta imensa fericire in mine", a scris Celina Locks pe Instagram.