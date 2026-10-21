Antrenorul nu s-a ferit și a spus-o: „Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”

Paris Saint-Germain a învins-o pe FC Barcelona cu 4-2, marți seară, pe Parc des Princes, într-un meci din Liga Campionilor. După succesul echipei sale, Luis Enrique și-a lăudat mijlocașii și a susținut că PSG are cel mai bun compartiment median din lume.

Luis Enrique: „Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”

Tehnicianul spaniol a făcut declarațiile după partida cu formația catalană, în care Desire Doue și Vitinha s-au numărat printre jucătorii decisivi pentru campioana Franței.

„Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”, a spus Luis Enrique, citat de Fabrizio Romano.