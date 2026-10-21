Antrenorul nu s-a ferit și a spus-o: „Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”

Antrenorul nu s-a ferit și a spus-o: „Da, am cei mai buni mijlocași din lume!” Liga Campionilor
SPORT.RO
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Un antrenor de top din fotbalul mondial este foarte mulțumit de elevii săi.

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Paris Saint-Germain a învins-o pe FC Barcelona cu 4-2, marți seară, pe Parc des Princes, într-un meci din Liga Campionilor. După succesul echipei sale, Luis Enrique și-a lăudat mijlocașii și a susținut că PSG are cel mai bun compartiment median din lume.

Luis Enrique: „Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”

Tehnicianul spaniol a făcut declarațiile după partida cu formația catalană, în care Desire Doue și Vitinha s-au numărat printre jucătorii decisivi pentru campioana Franței.

„Da, am cei mai buni mijlocași din lume!”, a spus Luis Enrique, citat de Fabrizio Romano.

PSG a obținut victoria după un meci cu șase goluri. Desire Doue a deschis scorul în minutul 38, iar Barcelona a egalat după pauză. Lucas Hernandez a readus formația pariziană în avantaj, înainte ca Lamine Yamal să facă 2-2.

Vitinha a înscris apoi pentru 3-2, iar Fabian Ruiz a stabilit scorul final, 4-2, în ultimele minute ale timpului regulamentar.

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