Marc Santos a debutat la 15 ani, Diego Moyano poate doborî recordul La Liga

Stoperul Diego Moyano, care are doar 14 ani, a fost chemat la prima echipă a lui Levante, club din La Liga, de către antrenorul Luis Castro. Talentatul junior se află acum în pragul scrierii istoriei în fotbalul spaniol, pentru că un eventual debut la nivel de seniori ar doborî recordul pentru cel mai tânăr jucător din istoria La Liga. Diego Moyano Ribera, este campion al Spaniei U14 și a fost chemat la loturile naționale U14 și U15, este jucător de picior stâng și poate evolua ca fundaș central și fundaș stânga.

În acest moment, cei mai tineri fotbaliști care au evoluat în campionatul iberic sunt Luka Romero (15 ani, 7 luni, 6 zile / RCD Mallorca / 24 iunie 2020), Sanson (15 ani, 8 luni, 11 zile / Celta Vigo / 31 decembrie 1939) și Marc Santos (15 ani, 9 luni, 8 zile / Levante / 16 august 2026), ultimul fiind promovat tot de Luis Castro.

Levante mizează pe tineri, din cauza problemelor de finanțare

Castro este un antrenor specializat în lucrul cu tinerii jucători și i-a mai pregătit pe Joao Neves (PSG), Samuel Soares (Benfica), Adrian Bajrami (Braga), Ricardo Teixeira (Coimbra), Paulo Bernardo (Celtic), Lenny Lacroix (Dijon), Antonio Silva (Bournemouth), Joao Tome (Rio Ave), Cher Ndour (Fiorentina), Martim Neto (Elche), Diogo Nascimento (Olympiacos) și Diego Moreira (AC Milan), în perioada în care antrena pe Benfica B.

Levante UD a scăpat cu emoții de retrogradarea, în sezonul 2025-2026, iar conducerea clubului și managerul portughez Luis Castro au pariat masiv pe jucători tineri, mulți produși de propria academie, în condițiile în care societatea nu trece prin cea mai bună perioadă a sa din punct de vedere financiar.

În lotul "Los Azulgranas" se găsesc câțiva jucători tineri interesanți, precum Paco Cortes (19 ani), Manel Usedo (19 ani), Nacho Perez (18 ani) sau Marc Santos (15 ani), dar și stranierii Jorge de Asis (Argentina / 20 de ani), Yanis Musuayi (Belgia / 19 ani), Axel Tape (Franța / 19 ani / împrumutat de la Bayer Leverkusen), Ifeanyi Ndukwe (Austria / 18 ani / împrumutat de la Liverpool), Gabriel Biladi (Belgia / 17 ani) și Ihor Galdin (Ucraina / 16 ani).