Pukki se retrage la finalul acestui sezon, care se încheie pe 8 noiembrie

Teemu Pukki, considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria Finlandei, alături de Jari Litmanen, Joel Pohjanpalo, Lukas Hradecky, Mikael Forssell, Joonas Kolkka, Jonatan Johansson sau Sami Hyypia, și-a anunțat retragerea din fotbal la vârsta de 36 de ani.

Atacantul a renunțat la echipa națională anul trecut, iar la formația de club va juca ultimele minute la finalul acestui sezon, care se încheie în Finlanda pe 8 noiembrie. HJK Helsinki ocupă locul secund în Veikkausliiga, fiind la un singur punct în spatele liderului Inter Turku. De asemenea, "Klubi" a pierdut finala Cupei Finlandei (0-1 cu Inter Turku / 5 septembrie).

"Am câștigat mult mai mult din fotbal decât am visat vreodată când eram mic. Am văzut lumea și am câștigat experiență datorită fotbalului și nu cred că aș fi putut obține ceva asemănător fotbalului în altă parte. Nu a fost întotdeauna distractiv sau nu am putut să mă bucur de el, dar dragostea pentru fotbal a rămas mereu imensă. Mulțumiri tuturor marilor cluburi la care am evoluat și fanilor lor extraordinari", a transmis acesta în mesajul de retragere.

Atacantul a fost sub contract cu echipe din Finlanda, Spania, Germania, Scoția, Anglia, Danemarca și SUA

Teemu Eino Antero Pukki (36 de ani) este născut la Kotka (regiunea Kymenlaakso) și a fost junior la KoNa și KTP. La nivel de seniori a evoluat Kotkan Tyovaen Palloilijat (2006-2008), Sevilla Atletico (2008-2009), FC Sevilla (2008-2009), HJK Helsinki (2010-2011, 2025-2026), Schalke 04 (2011-2013), Celtic Glasgow (2013-2014), Brondby IF (2014-2018), Norwich City (2018-2023) și Minnesota United (2023-2024). Are 133 de meciuri și 43 de goluri pentru naționala Finlandei, între 2009 și 2025, fiind al doilea în topul prezențelor (după Jari Litmanen - 137) și și golgheterul all-time al reprezentativei nordice (următorul este Jari Litmanen - 32).

În palmaresul său se găsesc Copa del Rey Juvenil de Futbol (2008), Veikkausliiga (2010, 2011), Finnish Cup (2011, 2025), Scottish Premiership (2013-2014), Danish Cup (2017-2018), EFL Championship (2018-2019, 2020-2021), EFL Championship Player of the Season (2018-2019), EFL Championship Golden Boot (2018-2019), Finnish Sports Personality of the Year (2019), Finnish Footballer of the Year (2019, 2020) și includerea în Veikkausliiga All Stars (2011) și EFL Team of the Season (2018-2019). A evoluat ca atacant central, extremă stânga și atacant secund și este cotat la 300.000 de euro (cea mai bună cotă - decembrie 2019, 10 milioane de euro). Acesta a fost coleg de echipă și rival pe post cu internaționalul român Ciprian Marica la Schalke.

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