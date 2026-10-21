Ionuț Radu dă lecții în Europa. Pe ce loc se află românul în topul celor mai buni portari de pe continent

Ionuț Radu dă lecții în Europa. Pe ce loc se află românul în topul celor mai buni portari de pe continent Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Ionuț Radu face spectacol în poarta lui Celta Vigo.

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Ionut RaduCelta Vigola liga
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Internaționalul român Ionuț Radu (29 de ani) ocupă un loc fruntaș în ierarhia portarilor cu cel mai mare procentaj al intervențiilor din ligile europene, cu 81,6%.

Goalkeeperul român se clasează pe poziția a patra în topul eficacității portarilor din campionatele europene. Clasamentul este condus de camerunezul Andre Onana (Trabzonspor), care a înregistrat un procentaj al mingilor salvate de 89,1%. Portarul formației din Turcia a păstrat poarta intactă în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Beşiktaş, din etapa a opta din SuperLig, și a ajuns la trei partide consecutive fără gol primit.

Pe locul al doilea în această ierarhie se află grecul Christos Mandas de la Lazio, cu un procentaj de 87,5%, urmat pe poziția a treia de turcul Berke Ozer de la Lille, cu 82,6%. Imediat în spatele lui Ionuț Radu se situează James Trafford de la Leeds United (81,3%) și Loris Karius de la Schalke 04 (81,1%).

Topul portarilor din Europa după procentajul intervențiilor:

  1. Andre Onana (Trabzonspor) – 89,1%
  2. Christos Mandas (Lazio) – 87,5%
  3. Berke Özer (Lille) – 82,6%
  4. Ionuț Radu (Celta Vigo) – 81,6%
  5. James Trafford (Leeds United) – 81,3%
  6. Loris Karius (Schalke 04) – 81,1%
  • Ionut radu celta juventus 4
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Cifrele lui Ionuț Radu la Celta Vigo în sezonul 2026/2027

Ajuns la Celta Vigo pe 1 iulie 2025, liber de contract după despărțirea de Venezia, portarul român are un angajament valabil până la 30 iunie 2029. În actuala stagiune, fotbalistul cotat la 10 milioane de euro a bifat 11 apariții în toate competițiile, fiind integralist în fiecare partidă (990 de minute).

În LaLiga, Ionuț Radu a apărat în nouă meciuri, în care a încasat șapte goluri și a menținut poarta intactă de patru ori, în duelurile cu Valencia (0-0), Real Sociedad (0-0), Racing (5-0) și Elche (0-0). De asemenea, el a evoluat în două partide din faza grupelor Europa League, cu Omonia Nicosia (1-0) și Juventus (1-2), unde a primit trei goluri.

Pentru formația spaniolă urmează confruntarea cu Celtic din Europa League, programată joi, 22 octombrie, de la ora 22:00. De-a lungul întregii perioade petrecute la gruparea din Vigo, românul cu 11 selecții la echipa națională a adunat 61 de meciuri, 74 de goluri primite și 16 partide fără gol încasat.

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