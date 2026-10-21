Ionuț Radu dă lecții în Europa. Pe ce loc se află românul în topul celor mai buni portari de pe continent

Internaționalul român Ionuț Radu (29 de ani) ocupă un loc fruntaș în ierarhia portarilor cu cel mai mare procentaj al intervențiilor din ligile europene, cu 81,6%.

Goalkeeperul român se clasează pe poziția a patra în topul eficacității portarilor din campionatele europene. Clasamentul este condus de camerunezul Andre Onana (Trabzonspor), care a înregistrat un procentaj al mingilor salvate de 89,1%. Portarul formației din Turcia a păstrat poarta intactă în victoria cu 2-0 împotriva celor de la Beşiktaş, din etapa a opta din SuperLig, și a ajuns la trei partide consecutive fără gol primit.

Pe locul al doilea în această ierarhie se află grecul Christos Mandas de la Lazio, cu un procentaj de 87,5%, urmat pe poziția a treia de turcul Berke Ozer de la Lille, cu 82,6%. Imediat în spatele lui Ionuț Radu se situează James Trafford de la Leeds United (81,3%) și Loris Karius de la Schalke 04 (81,1%).

Topul portarilor din Europa după procentajul intervențiilor: