Antrenorul lui Lille contestă rezultatul din meciul cu Chelsea: "E prea dur, nu am fost învinși cu faze de clasă"

Jocelyn Gourvennec, după Chelsea - Lille 2-0: "Eu consider scorul prea dur"

"Evident, suntem decepţionaţi să pierdem la două goluri diferenţă, acesta este regretul. Nu am fost învinşi cu faze de clasă, ci am fost învinşi de un corner şi pe o contră jucată magnific. Eu consider scorul prea dur, prea sever faţă de ce am jucat noi", a spus tehnicianul.

"Ei au fost redutabili la anumite faze, noi nu am comis greşeli multe, dar asta a însemnat două goluri la final. Am jucat, am atacat, am arătat lucruri bune, dar eficacitatea a fost de partea lor", a conchis antrenorul lui Lille.

Chelsea a deschis scorul în minutul 8 al partidei cu Lille, prin germanul Kai Havertz (8); iar apoi şi-a majorat avantajul în repriza secundă, prin americanul Christian Pulisic (63).

Meciul retur este programat pe 16 martie, în Franţa.

Agerpres