Analiza lui Omrani. De a clacat CFR cu Young Boys și ce spune despre Steaua Roșie Belgrad

CFR Cluj a fost eliminată de Young Boys Berna, marți seara, din al treilea tur al preliminariilor Champions League.

Campioana României a pierdut pe terenul lui Young Boys, 3-1, după ce meciul tur s-a încheiat 1-1. Omrani a deschis scorul rapid, în minutul 4, însă bucuria ardelenilor nu a ținut mult. Elvețienii au înscris de două ori în doar două minute, iar înainte de pauză au mai marcat o dată.

Șumudică a primit o lovitură în minutul 63, când Păun a văzut al doilea galben la doar șase minute distanță și a fost eliminat.

Billel Omrani a fost unul dintre cei mai buni jucători ai CFR-ului în meciul din Elveția, însă campioana României a căzut psihic și fizic după ce a deschis scorul.

Francezul crescut la Marseille își îndreaptă acum atenția spre partida cu Steaua Roșie Belgrad, din play-off-ul Europa League.

Omrani: "Trebuie să ridicăm capul"

"Sunt fericit că am dat gol, dar eram mai fericit dacă înscriam şi echipa câştiga. Am jucat de patru ori cu Young Boys, de fiecare dată am condus şi am pierdut la final. A fost un meci greu...

Young Boys este o echipă foarte bună! Ăsta este fotbalul! Acum trebuie să ridicăm capul. Vom juca acum cu Steaua Roşie Belgrad şi ne dorim să câştigăm şi să ne calificăm în Europa League", a spus Omrani, pentru pagina oficială de Facebook a campioanei României.

Omrani: "Cred că putem să jucăm mai bine"

"Adversarii au jucători de calitate, dar şi noi avem. Cred că puteam să jucăm mai bine, în prima repriză puteam să mai dăm un gol. Dacă făceam 2-0 atunci jocul era diferit.

În plus, dacă noi reuşeam în tur să câştigăm cu 1-0 era alt meci azi. Dar acum trebuie să ne concentrăm pe următorul meci, cel de vineri din campionat", a mai adăugat atacantul trupei din Gruia.

