Înaintea duelului de pe San Siro, prezența lui Lautaro Martinez în echipa de start era pusă sub semnul întrebării, din cauza unei accidentări suferită în prima manșă.

Totuși, atacantul argentinian a fost folosit încă din primul minut, iar după meci a povestit problemele cu care s-a confruntat în ultimele zile.

"Am suferit mult, dar am făcut o muncă incredibilă de echipă, împotriva unui adversar extrem de valoros. Eu am avut probleme, nici nu puteam să îmi ridic piciorul. Primele două zile după accidentarea de la Barcelona am stat acasă şi am plâns. Am avut două antrenamente toată săptămâna şi am încercat să mă recuperez. Mi-am pus un bandaj strâns şi am intrat pe teren. Ăsta sunt.

Trebuie să fii prezent în astfel de meciuri. Am plâns acasă cu soţia şi copiii, dar am promis că voi fi aici. Mama a fost îngrijorată, m-a sunat toată dimineaţa, dar nu am răspuns pentru că era îngrijorată.

Nu sunt bine, dar vom munci pentru a mă recupera. Am tot felul de sentimente acum. Este multă presiune, te gândeşti la multe lucruri. Trebuie să fim mândri, echipa nu a renunţat, iar acest stadion este incredibil. Am vrut Champions League din prima zi. De fapt, din ziua în care am pierdut finala de la Istanbul. Să ne bucurăm acum de această finală", a povestit Lautaro Martinez, potrivit Gazzetta dello Sport.

Inter Milano - FC Barcelona s-a încheiat 4-3

Catalanii au început meciul de la Milano fără accidentaţii Kounde şi Balde, iar gazdele au dominat prima repriză. Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 21, iar în minutul 43 italienii au primit un penalty, după faultul comis de Cubarsi, în careu, asupra lui Lautaro Martinez, transformat de Hakan Calhanoglu.

Eric Garcia a înscris, reducând din diferenţă, în minutul 54. Apoi Yann Sommer a avut un reflex uluitor la un şut al aceluiaşi Eric Garcia, dar în minutul 60 Dani Olmo a egalat. Portarul gazdelor a mai intervenit o dată incredibil, în minutul 77, la şutul lui Lamine Yamal, însă oaspeţii păreau că au dat lovitura decisivă în minutul 88, prin Raphinha. Yamal a lovit bara în prelunigiri, dar în loc de 2-4, scorul a devenit 3-3, exact ca în meciul tur. Acerbi a înscris pentru gazde în minutul 90+3, egalând, şi primele 90 de minute s-au încheiat cu intervenţia lui Sommer la Lamine Yamal.

În minutul 99, Frattesi a înscris un gol istoric pentru Inter, ducând scorul la 4-3, iar Sommer a fost excepţional la şutul lui Yamal, din minutul 114.

Cu 7-6 scor general, Inter s-a calificat în a şaptea finală Champions League din istorie şi va juca a doua finală din ultimele trei sezoane, după cea pierdută în 2023, în faţa celor de la Manchester City.

Nerazzurii au câştigat ultima finală în 2010, când la Inter Milano evolua Cristian Chivu, iar antrenor era Jose Mourinho.