A vrut sa se LASE, disperat de accidentari! PSG, DOBORATA de jucatorul care n-a avut loc in GALAXIA seicilor miliardari! Kinsley Coman e omul-RECORD pentru PSG

Kingsley Coman a deschis scorul in minutul 59 al finalei Champions League!

Coman a trimis cu capul, perfect, dupa o centrare venita de la Kimmich, de pe partea dreapta. Francezul de 24 de ani s-a bucurat alaturi de colegi fara sa tina cont de trecutul sau. Coman e un produs al lui PSG, pentru care a debutat in 2013! Mijlocasul e cel mai tanar jucator folosit vreodata de de parizieni in campionat! Coman a debutat pentru Paris la 16 ani, 8 luni si 4 zile!



Kingsley a plecat de la PSG in 2014, dupa ce i s-a terminat contractul. A semnat cu Juventus, unde a petrecut un sezon, apoi a fost imprumutat la Bayern, care l-a cumparat definitiv in 2017. Chinuit de accidentari, Coman n-a putut sa se ridice la nivelul potentialului sau. Fotbalistul a marturisit ca s-a gandit inclusiv la retragere din cauza sirului interminabil de probleme medicale!

Coman e campion in ultimii 8 ani! Are doua campionate cu PSG, doua cu Juventus si 5 cu Bayern. In 2015-2016, are campionat castigat atat cu Juve, cat si cu Bayern, dupa ce a prins un meci in tricoul italienilor inainte de a fi cedat in Bundesliga. In academia lui PSG, Coman a petrecut nu mai putin de 9 ani!