În prima repriză a partidei de pe Santiago Bernabeu, Bukayo Saka a avut o lovitură de pedeapsă, însă execuția sa, o 'panenka', a fost complet ratată, iar Rafael van der Vaart nu l-a menajat pe englez, chiar dacă a marcat în a doua parte.

"Cred că s-a supraestimat complet! S-a gândit: 'O să dau lovitura'. Dar el este un jucător normal, care trebuie să dea totul în fiecare zi. Ce a făcut este o rușine absolută!

Dacă ar face Messi asta, am spune: 'OK, n-a fost inteligent, dar la ce a demonstrat are dreptul să încerce asta'. Dar Saka? El crede că e printre cei mai buni din lume!", a declarat fostul internațional olandez, citat de sportnieuws.nl.

Mikel Arteta a fost secundul lui Pep Guardiola, cu care a vorbit în dimineața meciului



Arteta, fostul secund al lui Pep Guardiola, a dezvăluit că a vorbit cu mentorul său în dimineaţa meciului:

''L-am sunat azi dimineaţă. Dacă sunt aici, este în mare parte din cauza lui. Pentru mine, ca jucător şi antrenor, a fost o inspiraţie şi pentru că a fost persoana care a decis să-mi ofere o şansă ca membru al echipei sale de antrenori, unde am petrecut patru ani minunaţi", conform Agerpres.

''Tunarii'', care s-au impus la Londra cu 3-0, a fost echipa mai bună şi pe Santiago Bernabeu, câştigând prin golurile marcate de Bukayo Saka (65) şi Gabriel Martinelli (90+3), după ce au ratat şi un penalty. Vinicius Junior a marcat golul de onoare pentru ''los blancos'' (67), incapabili de o ''remontada''.