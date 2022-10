Stelistul Victor Pițurcă a vorbit despre situația în care se află Dinamo, care așteaptă noi vești legate de construirea unui nou stadion.

Fostul selecționer crede că o arenă nouă în ”Ștefan cel Mare” va reprezenta și momentul ”renașterii” pentru Dinamo. Directorul CNI a anunțat, în exclusivitate pentru www.sport.ro, că în luna februarie ar urma să apară în spațiul public macheta oficială a noului stadion.

Momentan, nu se cunosc nici măcar detaliile proiectului pentru noul stadion al lui Dinamo. Ministrul Lucian Bode a spus, în luna mai, că arena va avea aproximativ 25.000 de locuri.

„Eu cred că Dinamo va renaște în momentul în care va avea un stadion nou. Dinamo e un club și o echipă foarte, foarte iubită în țara noastră.

Cred că merită mult mai mult. Cu cât revin echipele de tradiție în prima ligă, cu atât interesul este în creștere. În fotbal, cel mai important este să ai public în tribună!”, a spus Victor Pițurcă, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Întrebarea care plutește în aer: când va fi gata stadionul Dinamo?

Ministrul de Interne Lucian Bode și oficialii celor de la CS Dinamo au profitat de aniversarea de 74 de ani a clubului din luna mai pentru a anunța că arena din ”Ștefan cel Mare” a fost predată către CNI.

Atunci, Bode a spus că noul stadion Dinamo va fi gata în 2024, adică după 24 de luni, termen fixat și pentru construcția stadioanelor Ghencea, Giulești și Arcul de Triumf. Acum, pare din ce în ce mai greu de crezut că noua arenă din ”Ștefan cel Mare” va fi gata în 2024, având în vedere că nici măcar nu s-au încheiat toate procedurile premergătoare demolării actualului stadion.

„Având experiența celorlalte stadioane, undeva la 24 de luni, cam doi ani. Trebuie să ținem cont și de zonă. Steaua s-a construit într-un an și nouă luni, dar acolo a fost accesul mai ușor, loc foarte mare, pe când aici vor fi anumite constrângeri. La Steaua am putut lucra și în weekend, și seara, în condițiile în care nu aveai vecini. Acolo, între case, o să fie mai dificil. De asta și la Rapid a durat mai mult, fiecare stadion are particularitățile lui. Dar, repet, se va face!”, spunea directorul CNI, în luna martie.