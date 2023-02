Mijlocașul care evoluează acum la CS Păulești, în Liga 3, a profitat de un moment în care a ajuns în apropiere de banca tehnică a lui Dinamo și a scos două perechi de chiloți sub apărători: ”Luați-i! Să-i dați lui Mister în cantonament”, ar fi spus atunci Lazăr.

”Războiul” dintre Burcă și Lazăr a început în primele etape din acest sezon, când jucătorul a fost exclus din lot. Acum, Lazăr spune că nu regretă gestul făcut.

Vali Lazăr, despre gestul făcut față de Ovidiu Burcă: ”De zece ori aș mai face asta”

„A venit acest meci amical și am vrut să-i arăt că nu mă calcă nimeni în picioare. Eram la o discuție cu cineva din cadrul clubului la telefon și a spus 'Bă, cred că ăsta ar fi cel mai frumos, să simtă și el'. Soția a spus că nu mă susține, dar dacă vreau să fac asta, s-o fac. Oricum, când am făcut orice în fotbal m-am sfătuit cu ea.

Am cumpărat din altă parte dimineață, ne-am și prezentat femeilor acolo, eram îmbrăcat în echipament, am zis că o să iau pentru cineva cadou, nu pentru soție, că ea are din altă parte. Ți-am zis, de zece ori dacă ar mai fi meciul ăla, aș face-o. Oricând vrei tu aș fi făcut-o!”, a spus Vali Lazăr, la podcastul Victory Cup.

Dinamo se bate la play-off! Ce dueluri au ”câinii” în ultimele trei etape

În 2023, Dinamo va juca două meciuri ”acasă”, cu ultimele două clasate, Unirea Constanța și Politehnica Timișoara, și un singur meci în deplasare, cu CSC 1599 Șelimbăr, unde antrenor este Claudiu Niculescu.

Dinamo are 24 de puncte și este la un singur punct distanță de următoarea clasată, Csikszereda Miercurea Ciuc. Gloria Buzău este pe locul șase, cu 26 de puncte, iar Unirea Dej ocupă locul cinci, cu 27 de puncte și fără victorie în ultimele cinci etape.

Lider este CSA Steaua, care are 33 de puncte după 16 meciuri și este aproape sigură de prezența în play-off-ul din Liga 2.