Cosmin Dur-Bozoancă (24 de ani) a fost cel mai bun jucător al Oțelului în meciul amical cu FCSB, scor 0-1, care a avut loc sâmbătă seara.

Goalkeeperul crescut la Academia Hagi a intervenit salvator de mai multe ori în prima repriză în fața atacanților lui Anton Petrea și a dat siguranță trupei lui Dorinel Munteanu.

Cristi Munteanu: "Cu mine seamănă Dur-Bozoancă"

Originar din Brașov, Cosmin Dur-Bozoancă e cotat la 175.000 de euro și a fost transferat anul trecut de la Farul la gruparea nou-promovată în Liga 2. Fost portar important în primul eșalon, Cristi Munteanu, managerul general al gălățenilor, a vorbit la Ora Exactă în Sport despre goalkeeperul înalt de 1,82 m.

Întrebat cu ce fost portar român seamănă Dur-Bozoancă, "Babicu" a răspuns rapid.

"Cu mine. Exact cu mine. Da, e un portar cu reacție, care are liniște. Un portar care, zic eu, are un viitor frumos în față. Este tânăr și are calitate. Din punctul ăsta de vedere suntem acoperiți pe un post foarte important din echipă", a spus Cristi Munteanu, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Oțelul Galați 2022 / 2023

Antrenor - Dorinel Munteanu (confirmat)

Veniri - Ricardo Kip (Almere City / liber de contract), Valmir Berisha (Sliema Wanderers / liber de contract), Sharly Mabussi (FC Edmonton / liber de contract), Rareș Pop (Chindia / liber de contract), Andrei Gherghișan (CS Colţea Braşov / împrumutat), Laurențiu Maxim (Academia Viitorul Cluj / împrumutat), Ștefan Stavrositu (FCSB / împrumutat), Giovani Sulițanu (FCV Farul / împrumutat), Robert Băceanu (FCV Farul / împrumutat), Denis Bordun (promovat de la juniori)

Plecări - Laurențiu Hagiu, Jack Serrant-Green, Vadim Cricimari (contracte încheiate),Gabriel Nedelea (FCV Farul / împrumut expirat), Marius Savu (Colțea Brașov / împrumut expirat)

VIDEO Cristi Munteanu, la Ora Exactă în Sport