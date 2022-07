FCSB va avea parte de ultimul test înainte de startul sezonului. Roș-albaștrii se vor deplasa în Moldova, pentru a o întâlni pe Oțelul Galați, de la 20:00, în direct pe PRO Arena și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

În duelul cu gruparea pregătită de Dorinel Munteanu (54 ani), FCSB nu se va putea baza pe Rachid Bouhenna (31 ani) și Joyskim Dawa (26 ani), fundașii centrali aduși în această vară, din cauza problemelor medicale.

Mihai Stoica: „Poate acoperi fără probleme postul de fundaș central!”

„Nu prea am reușit să îl vedem, a suferit o accidentare de la primele antrenamente, nu s-a antrenat normal. Nu am acuzat noi pe nimeni că a venit nepregătit, am știut gradul lui de pregătire pentru că i-am dat niște teste, a avut ghinion pentru că a făcut o alunecare.

Dawa, culmea, are și el o entorsă ușoară, nu e sub semnul întrebării pentru prima etapă, dar nu știm dacă va fi cu noi la Galați.

O mențiune specială, o surpriză foarte plăcută e Lixandru, un jucător care a jucat pe poziții de , e un jucător în care avem foarte mare încredere, poate acoperi fără probleme postul de fundaș central”, a declarat Mihai Stoica la conferința de presă de prezentare a noului echipament de la FCSB.