FCSB, ținta ironiilor lui Dur-Bozoancă, după egalul din Cupa României: „Asta au făcut ei!”

FCSB a condus în meciului cu Oțelul Galați, însă a primit gol pe final și a terminat la egalitate, marţi, în deplasare, scor 1-1, meciul disputat în grupa C a Cupei României.

La finalul partidei, portarul Dur-Bozoancă și-a felicitat coechipierii pentru jocul prestat și nu a ratat ocazie de a-i taxa pe rivale. Goalkeeper-ul a susținut că „roș-albaștrii” au marcat la singura ocazie pe care au avut-o.

„A fost un meci în care au înscris la singura ocazie. Am înțeles că a ieșit mingea acolo (n.r. - golul lui Dawa) și de aia s-a anulat. Am încercat să jucăm, am pus presiune, am avut o primă repriză foarte bună. Din fericire am reușit să egalăm și luăm acest punct ca atare.

Nu știu cum facem cu aceste egaluri, jucăm și până la urmă ăsta e deznodământul. Avem patru puncte, mai avem un meci cu Dinamo în deplasare și sper să îl câștigăm și să ne calificăm mai departe.

Mergem să jucăm foarte bine cu Iași și să obținem victoria, chiar dacă jucăm vineri, azi e marți seara, e un timp foarte scurt. Trebuie să ne refacem foarte bine și la Iași să dăm totul pentru a lua cele trei puncte”, a spus Dur-Bozoancă, după meciul Oțelul - FCSB.

Oțelul Galați - FCSB 1-1

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 76, autor al unui gol de senzație. Joyskim Dawa a marcat și el în minutul 86 din „foarfecă”, însă VAR-ul a anulat reușita, deoarece mingea ar fi ieșit din teren în momentul centrării.

Lopez a restabilit egalitatea în minutul 90, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului. Oțelul și FCSB au împărțit, astfel, punctele, în a doua etapă din grupele Cupei României, pe stadionul arhiplin din Galați.