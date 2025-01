Gigi Becali, avertizat după ce a anunțat următorul transfer la FCSB: "Nu știu dacă e o opțiune"

Știu și de acest băiat de care a vorbit, de Dăncuș, care are 16 ani. Este un copil născut în 2009, un jucător care face parte din lotul național, un jucător cu potențial. De asemenea, este departe să vorbim acum de Dăncuș ca o variantă pentru echipa mare a FCSB-ului" , a spus Nicolae Grigore, la Digisport.

Ionuț Cercel (1.86m) a împlinit 18 ani pe 14 noiembrie și este un produs al Academiei Hagi. La prima echipă a Farului a fost folosit în 10 partide din acest sezon - nouă din Superliga și una din Cupa României.

„O să iau fundaș central în curând. Și mai am unul de 16 ani. Ăsta pe care îl vreau are 19 ani (n.r: Ionuţ Cercel are 18 ani). Ei vor face cuplu peste doi ani. Pe al nostru nu știu cum îl cheamă. Acum o să iau unul român, din campionat de la noi, de 19 ani”, a declarat Gigi Becali, la Digisport.