OFICIAL | Real Madrid a mai facut un transfer! Fanii asteapta o "bomba" pentru a acoperi plecarea lui Ronaldo, dar Florentino Perez a adus un pusti crescut de Barca

Real Madrid a transferat un mijlocas de 20 de ani crescut de Barcelona.

Real Madrid a oficializat sosirea mijlocasului Ayoub Abou, in varsta de 20 de ani. Marocanul a fost crescut de Barcelona si a mai trecut pe la juniorii lui Porto.



In urma cu doar 25 de zile, el a semnat cu Getafe, dar Real Madrid a intervenit si l-a luat de la micuta echipa la care a jucat si Gica Craioveanu.



Ayoub Abou a semnat pe 4 sezoane cu Real Madrid.



In prima faza, Abou va juca la Castilla, sub comanda lui Santiago Solari.



10 ani a stat Ayoub Abou la academia Barcelonei!