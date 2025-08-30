Steaua București a suferit prima înfrângere din acest sezon, scor 2-4 la Oradea, cu FC Bihor, după ce ”militarii” au condus cu 2-1.



Astfel, trupa pregătită de Daniel Oprița rămâne pe locul patru, cu zece puncte după cinci etape, iar FC Bihor este pe locul doi, cu 12 puncte, la un singur punct distanță de liderul ASA Târgu Mureș.



Concordia Chiajna a reușit să se impună cu 2-0 pe teren propriu cu Gloria Bistrița și a ajuns la zece puncte după cinci etape, astfel că se gândește din ce în ce mai serios la play-off, după ce în sezoanele precedente a evoluat în play-out, deși a avut ca obiectiv promovarea.



Poli Iași, o altă echipă cu pretenții la promovare, s-a încurcat pe teren propriu cu CSM Slatina, echipa pregătită de Claudiu Niculescu, scor 1-1, și a rămas pe locul nouă cu opt puncte.



Rezultatele zilei din Liga 2:



Concordia Chiajna - Gloria Bistrița 2-0

CS Afumați - Metalul Buzău 0-2

CSM Reșița - Ceahlăul Piatra Neamț 0-2

ASA Tg. Mureș - Câmpulung 3-0

Poli Iași - CSM Slatina 1-1

CS Tunari - FC Voluntari 2-1

FC Bihor - Steaua București 4-2



Clasamentul din Liga 2:

