FC Bihor a surclasat-o pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 5-0, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 15-a a Ligii a II-a de fotbal.



Steaua rămâne pe locul al treilea în clasament, după 2-0 cu Ceahlăul.



Victorii în deplasare au obţinut FC Voluntari, 1-0 cu Olimpia Satu Mare, şi CSM Slatina, 2-1 cu CSC Şelimbăr.



Rezultatele din Liga 2, etapa a 15-a:

Vineri

AFC ASA Târgu Mureş - CS Concordia Chiajna 0-0

Sâmbătă

AFC Chindia Târgovişte - CS Tunari 3-0

CSC 1599 Şelimbăr - CSM Slatina 1-2

CSM Olimpia Satu Mare - FC Voluntari 0-1

CSC Dumbrăviţa - CS Gloria Bistriţa 2-1

AFC Câmpulung Muscel 2022 - ACS FC Bacău 0-0

Steaua Bucureşti - ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0

FC Bihor Oradea - CS Dinamo Bucureşti 5-0



Sâmbătă are loc şi meciul ACS FC Corvinul Hunedoara 1921 - CS Afumaţi (Complex Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara, 14:00), scrie Agerpres.



Duminică se joacă partida: CSM Reşiţa - AFC Metalul Buzău (Stadion ''Mircea Chivu'' - Reşiţa, 12:30)

Luni are loc ultimul meci al rundei: ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - ACSM Politehnica Iaşi (Sepsi Duna Arena - Sfântu Gheorghe, 13:30)

