S-au stabilit meciurile din play-off-ul Cupei României: Steaua - UTA Arad și Farul - Corvinul, printre duelurile tari

Din această fază a Cupei României participă și cluburi din Superliga, 8 la număr, toate repartizate în urna A. În urna B s-au aflat cluburile din eșaloanele inferioare.

Meciurile din play-off-ul Cupei României:

Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

FK Csikszereda - FC Voluntari

Petrolul Ploiești - Poli Iași

UTA Arad - Steaua București

FC Botoșani - Unirea Alba Iulia

Metaloglobus - Câmpulung Muscel

Unirea Slobozia - Sănătatea Servicii-Publice

FC Argeș - Agricola Borcea

Gloria Bistrița - CSO Băicoi

CS Afumați - Sporting Liești

Concordia Chiajna - Vulturii Fărcășești

Metalul Buzău - Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița - FC Bihor

CSM Olimpia Satu Mare - CSM Slatina

CS Dinamo București - SSU Politehnica Timișoara

Șoimii Gura Humorului - Sepsi OSK

La duelurile în manșă unică din play-off-ul Cupei României, echipa gazdă va fi formația de eșalon inferior sau cea care în sezonul trecut s-a clasat mai slab.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17:30. Excepție vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit ulterior.

Cum au arătat urnele la tragerea la sorți

S-au împerecheat 8 cluburi din urna A cu 8 cluburi din urna B, iar restul de 16 echipe din urna B s-au grupat ulterior între ele.



Urna A: ACS Petrolul 52, Farul Constanța, UTA Arad, AFC Botoșani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, Campionii FC Argeș, AFK Csikszereda



Urna B: Politehnica Iași, Sepsi OSK, Steaua București, FC Voluntari, ACS FC Corvinul, CSM Slatina, Ceahlăul Piatra Neamț, Metalul Buzău, FC Bihor Oradea, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, AFC Câmpulung-Muscel 2022, CS Gloria Bistrița, CS Dinamo București, CSM Olimpia Satu Mare, Sporting Liești, CSM Unirea Alba Iulia, CSO Băicoi, SSU Politehnica Timișoara, Sănătatea Servicii-Publice, Vulturii Fărcășești, Agricola Borcea, Șoimii Gura Humorului

