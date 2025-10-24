VIDEO FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce

FCSB, cu ochii pe adversare pentru primăvara europeană! Ce au făcut FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce Europa League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Urmează meciuri grele pentru campioana României în Europa League.

TAGS:
FCSBFC BaselFeyenoord RotterdamDinamo ZagrebSteaua Rosie Belgrad
Din articol

După un start perfect în grupa unică din Europa League, 1-0 la Go Ahead Eagles, FCSB a pierdut următoarele două partide, ambele disputate pe teren propriu, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 joi seara cu Bologna.

Campioana României va juca în continuare în EL cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie Belgrad (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord Rotterdam (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce Istanbul (29 ianuarie, la Bucureşti).

Următoarele două adversare ale lui FCSB au pierdut la același scor

FC Basel (foto - căpitanul Xherdan Shaqiri) a fost învinsă de Olympique Lyon cu 2-0, pentru gazde marcând Corentin Tolisso (3) și Afonso Moreira (90).

Steaua Roşie Belgrad a pierdut şi ea tot cu 0-2, la Sporting Braga. Lusitanii au înscris prin Fran Navarro (22) și Mario Dorgeles (72).

Feyenoord, goluri marcate în finalul ambelor reprize, Dinamo Zagreb scoate un punct în minutul 90+6

Feyenoord Rotterdam, în schimb, a obţinut primul său succes, 3-1 acasă cu Panathinaikos Atena, grație golurilor marcate de Givairo Read (45+3), Anis Hadj Moussa (55) și Cyle Larin (90). Pentru greci deschisese scorul Karol Swiderski, în minutul 18.

Dinamo Zagreb a remizat in extremis cu Malmo FF, 1-1, în deplasare, după ce a egalat Cardoso Varela (90+6). 

Fenerbahce Istanbul a întrecut-o pe VfB Stuttgart cu 1-0, cu Kerem Akturkoglu marcator în minutul 34 din penalty.

Adio, primăvară europeană? Ce șanse mai are FCSB în Europa League

FCSB a rămas cu 3 puncte acumulate în primele 3 runde din Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, campioana României a pierdut duelurile de acasă cu Young Boys Berna (0-2) și Bologna (1-2).

După eșecul cu Bologna, de joi seară, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 18,3% ca FCSB să încheie în primele 24 și să își asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. O clasare în primele 8 este văzută aproape imposibilă (0,3%), iar deznodământul cel mai probabil așteptat acum este eliminarea în faza grupei (81,7%).

În sezonul trecut, locul 24 din grupa unică din Europa League, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi, a avut 10 puncte și golaveraj -2. Astfel, FCSB ar trebui să obțină măcar 7 puncte din duelurile rămase cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Clasamentul din Europa League

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Darius Olaru după ce Torbjorn Heggem i-a spart capul &icirc;n FCSB - Bologna
Reacția lui Darius Olaru după ce Torbjorn Heggem i-a spart capul în FCSB - Bologna
După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: &rdquo;Poate voi nu aveți aceeași părere&rdquo;
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: ”Poate voi nu aveți aceeași părere”
Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare
Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"
P&acirc;nă unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
Până unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a intervenit &icirc;n direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: &rdquo;El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum&rdquo;

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”El a pierdut meciul. O să rupă banca de acum”

FCSB - Bologna 1-2 | &Icirc;nfr&acirc;ngere mai clară dec&acirc;t o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

FCSB - Bologna 1-2 | Înfrângere mai clară decât o arată scorul! Roș-albaștrii, al doilea insucces din Europa League

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Reacția lui Adrian Șut după ce a fost făcut praf de Gigi Becali

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat &icirc;n direct la TV: &rdquo;Știi ce &icirc;mi doresc de acum?&rdquo;

Gigi Becali, decizie radicală după FCSB - Bologna. A anunțat în direct la TV: ”Știi ce îmi doresc de acum?”

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: &rdquo;Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă&rdquo;

Fotbalistul de la FCSB care i-a uluit pe italieni: ”Ascensiune meteorică! Are o poveste care merită spusă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”



Recomandarile redactiei
Italienii recunosc după FCSB - Bologna: Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare
Italienii recunosc după FCSB - Bologna: "Arbitrul e vinovat, dar ar putea avea o justificare"
P&acirc;nă unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
Până unde poate ajunge tupeul unor jucători. Curajoși sau inconștienți?
După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
După eșecul cu FCSB, Go Ahead Eagles și-a luat zborul! 2-1 acum cu Aston Villa și victorie după victorie
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: &rdquo;Poate voi nu aveți aceeași părere&rdquo;
Ilie Dumitrescu a dat verdictul despre Dennis Politic: ”Poate voi nu aveți aceeași părere”
Rom&acirc;nia, devansată de Ungaria &icirc;n clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22
România, devansată de Ungaria în clasamentul coeficienților! De ce e important să obținem locul 22
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Vă sună cunoscut? El poate fi primul transfer! Ce scriu elvețienii despre Horațiu Moldovan
"Vă sună cunoscut? El poate fi primul transfer!" Ce scriu elvețienii despre Horațiu Moldovan
Horațiu Moldovan, ofertă de nerefuzat de la un club din străinătate!
Horațiu Moldovan, ofertă de nerefuzat de la un club din străinătate!
Ce-o fi fost &icirc;n capul lui? A refuzat CS Universitatea Craiova și a semnat cu Feyenoord Rotterdam!
Ce-o fi fost în capul lui? A refuzat CS Universitatea Craiova și a semnat cu Feyenoord Rotterdam!
AS Roma - Feyenoord 1-1 (4-2 d.l.d.) a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Meciul a fost decis la loviturile de departajare
AS Roma - Feyenoord 1-1 (4-2 d.l.d.) a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Meciul a fost decis la loviturile de departajare
CITESTE SI
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap

stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel &icirc;n județul Vaslui. &bdquo;L-am văzut că vine spre mine&rdquo;

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!