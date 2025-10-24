După un start perfect în grupa unică din Europa League, 1-0 la Go Ahead Eagles, FCSB a pierdut următoarele două partide, ambele disputate pe teren propriu, 0-2 cu Young Boys Berna și 1-2 joi seara cu Bologna.

FC Basel (foto - căpitanul Xherdan Shaqiri ) a fost învinsă de Olympique Lyon cu 2-0, pentru gazde marcând Corentin Tolisso (3) și Afonso Moreira (90).

Campioana României va juca în continuare în EL cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roşie Belgrad (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord Rotterdam (11 decembrie, la Bucureşti), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) şi Fenerbahce Istanbul (29 ianuarie, la Bucureşti).

Steaua Roşie Belgrad a pierdut şi ea tot cu 0-2, la Sporting Braga. Lusitanii au înscris prin Fran Navarro (22) și Mario Dorgeles (72).

Feyenoord, goluri marcate în finalul ambelor reprize, Dinamo Zagreb scoate un punct în minutul 90+6



Feyenoord Rotterdam, în schimb, a obţinut primul său succes, 3-1 acasă cu Panathinaikos Atena, grație golurilor marcate de Givairo Read (45+3), Anis Hadj Moussa (55) și Cyle Larin (90). Pentru greci deschisese scorul Karol Swiderski, în minutul 18.

Dinamo Zagreb a remizat in extremis cu Malmo FF, 1-1, în deplasare, după ce a egalat Cardoso Varela (90+6).

Fenerbahce Istanbul a întrecut-o pe VfB Stuttgart cu 1-0, cu Kerem Akturkoglu marcator în minutul 34 din penalty.

Adio, primăvară europeană? Ce șanse mai are FCSB în Europa League



FCSB a rămas cu 3 puncte acumulate în primele 3 runde din Europa League. După victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, campioana României a pierdut duelurile de acasă cu Young Boys Berna (0-2) și Bologna (1-2).

După eșecul cu Bologna, de joi seară, statisticienii de la Football Meets Data oferă șanse de doar 18,3% ca FCSB să încheie în primele 24 și să își asigure calificarea în play-off-ul pentru optimile Europa League. O clasare în primele 8 este văzută aproape imposibilă (0,3%), iar deznodământul cel mai probabil așteptat acum este eliminarea în faza grupei (81,7%).

În sezonul trecut, locul 24 din grupa unică din Europa League, ultimul care asigură calificarea în play-off-ul pentru optimi, a avut 10 puncte și golaveraj -2. Astfel, FCSB ar trebui să obțină măcar 7 puncte din duelurile rămase cu FC Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Clasamentul din Europa League

