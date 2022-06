Scandalul continuă la Dinamo! Cornel Dinu, atac dur la Țălnar: „Nu știu de caută derbedeul ăla acolo! E escroc de profesie!” 

Dinamo are cel mai negru an din istoria clubului. Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut barajul de menținere în Liga 1 cu U Cluj, 1-3 scor general, și a retrogradat, are datorii de peste 7 milioane de euro, după spusele lui Mircea Rednic (60 ani), și interdicție la transferuri, iar în ultima săptămână a fost protagonista unui nou scandal.

Prosport susține că fostul antrenor al „câinilor”, Cornel Țălnar (65 ani), aflat în cantonamentul echipei, a mâncat 30 din 50 de aripioare pe care femeia de serviciu le-a gătit pentru jucători. La auzul acestui zvon, Cornel Dinu (75 ani) a precizat că Țălnar nu are ce căuta în anturajul lui Dinamo, iar clubul din Ștefan cel Mare ar trebui să se debaraseze de prezența sa.

Cornel Dinu: „El era un fel de între măscărici și bibeloul echipei!”

„Nu știu ce caută derbedeul ăla acolo, escrocul ăla (n.r. Cornel Țălnar). Este un escroc de profesie, care ne-a păcălit pe toți, pe Borcea, pe mine, pe Badea. Mai puțin pe Badea, era mai abil, nu prea îl primea. Țălnar a fost unul dintre cei mai ajutați de mine, pentru că el a venit 1977 la Dinamo de la Alba Iulia și eu niciodată nu m-am gândit la răul din oameni. Am luat doar partea bună. Nu mi-am închipuit că oamenii au mai multe fețe și mai multe posibilități de a spune un lucru în față și prin spate să îți bage chiar și cuțitul.

Trebuia să ne dea de gândit de atunci. El era un fel de între măscărici și bibeloul echipei. A avut calități, dar acestea au fost estomate de caracter.

(n.r. ar trebui jucătorii să ascundă mâncarea?) Domne, e pofticios. Eu l-am văzut ultima dată la proces. Să îi dea Dumnezeu sănătate că așa cum l-am văzut eu la vreo 140 de kilograme foamea vine repede și el nu se gândește. Este un fel de Lică Sămădăul din Moara cu Noroc a lui Slavici. El nu se gândește decât la el. Joacă teatru frumos în față, dar în spate are interesul lui al bietului țăran român. Și este un tip pofticios căruia i-a plăcut dintotdeauna mâncarea și care a avut mereu o viață lejeră”, a declarat Cornel Dinu pentru ProSport.

Cornel Țălnar: „Plesnesc naiba, cum să mânânc atâtea?”

„Sunt convins că ziaristul nu a inventat de la el acest subiect. Dar vă rog să mă credeți că nu am mâncat totuși 30 de aripioare. Dăcă știam că cei de față vor da la presă subiectul ăsta, vă jur că nici nu mă mai opream să mănânc cu ei. Am gustat doar o aripioară, maximum două, așa din picioare. Eu mă pregăteam de plecare, iar la masă m-a chemat Iulică Mihăescu. M-am și mirat când am văzut că sunt aripioare gătite, că noi acolo nici nu mai avem bucătar.

Nu am știut că le luaseră copiii ăia sau cine le-a luat. Am aflat apoi că le gătise femeia de serviciu. Însă doar niște oameni bolnavi pot să inventeze și să dezinformeze ziaristul că am mâncat 30. Păi, plesnesc naiba, cum să mănânc atâtea? E o lecție pentru mine, iar de aici se vad niste caractere”, a spus Cornel Ţălnar pentru sursa mai sus citată.