Rapid viseaza la Liga 1! Pancu cere intariri: "Ne asteapta un an infernal!"

Rapidul viseaza frumos, la Liga 1! A invins-o pe Chiajna intr-un amical.

Cu 1-0 s-au impus rapidistii. Chiajna si Rapid se vor bate pentru promovarea in prima liga, in noul sezon! Studentii au urmarit amicalul din camine.



"Ne asteapta un an infernal. E valabil pentru toata lumea", a declarat Daniel Pancu.



Ca sa termine pe primele 3 locuri in liga a doua, Pancu cere intariri: "Mai asteptam transferuri si saptamana asta. Concurenta este una foarte mare!"