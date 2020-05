Prima galerie care merge pe stadion in Romania in timpul pandemiei! VIDEO: Au aprins torte si fumigene! Protest impotriva Federatiei

UTA Arad este prima echipa din Romania ai carei suporteri s-au prezentat pe stadion, chiar daca acest lucru este interzis.

Continua conflictul dintre UTA Arad si FRF, dupa ce s-a luat decizia ca regulile din Liga a 2-a sa se schimbe chiar in plin sezon. Primele sase clasate vor disputa un play off, cu punctele injumatatite, iar aradenii au pierdut avansul de 11 puncte pe care il aveau in fruntea clasamentului, avand acum doar 5 puncte avans.

Ultrasii din Arad au explodat la auzirea vestii si de atunci sunt intr-un continuu razboi cu Federatia, pe care o acuza ca i-a nedreptatit. Chiar daca nu s-a dat unda verde pentru noul stadion si prezenta in tribune e interzisa, ultrasii s-au adunat in peluza si au adresat injurii la adresa FRF.

Ultrasii au scandat si si-au incurajat favoritii si au injurat Federatia: "Ole ole ole ola, UTA este viata mea" sau "FRF m*** FRF", au fost unele din cantecele aradenilor. Acestia au afisat si un banner imens cu mesajul "Nu ne puteti opri!" Au aprins torte si fumigene si au facut atmosfera in plina pandemie.

Stadionul din Arad este aproape gata, iar daca UTA promoveaza va putea sa isi dispute meciurile acolo din sezonul viitor. Arena este o adevarata bijuterie, are 12 mii de locuri si a costat in jur de 15 milioane de euro.

Clasamentul din Liga a 2-a dupa injumatatirea punctelor este urmatorul: UTA Arad (25 de puncte), CS Mioveni (20 de puncte), Turris (20 de puncte), FC Arges (19 puncte), Petrolul (19 puncte) si rapid (19 puncte).