Fostul decar al roș-albaștrilor ar fi rămas atât de impresionat de duritatea antrenamentelor, încât l-a comparat pe Stan cu Victor Pițurcă, cunoscut pentru exigența sa.



Scena s-a petrecut în cantonamentul de iarnă de la Poiana Brașov. Ilie Stan a povestit că i-a supus pe jucători unui program fizic infernal, cu scopul de a le rezolva problemele medicale, în special în cazul lui Tănase, care se accidenta frecvent.

Tănase, "terorizat" în cantonament



Reacția "decarului" nu a întârziat să apară, fiind una memorabilă, după cum a relatat chiar antrenorul.



"Îmi aduc aminte ce mi-a spus la un moment dat. La Poiana Brașov, unde am făcut pregătirea, zice: 'Să moară mama, Ilie, Pițurcă e mic copil pe lângă tine!'. Până atunci, Tănase tot timpul a avut numai accidentări. Dar din momentul ăla, nu a mai avut probleme", a povestit Ilie Stan.



Tehnicianul a adăugat că metodele sale au avut succes cu întreg lotul. "Dacă îi luai pe Bourceanu, Florin Costea, toți, știi cum alergau? Și Geraldo, și Brandan! Mergeam la munte... știi cât de mult le-a plăcut? Extraordinar!", a mai spus Stan.



Mandatul lui Ilie Stan pe banca celor de la FCSB a durat doar jumătate de an, încheindu-se în primăvara lui 2012 din cauza unor neînțelegeri cu finanțatorul Gigi Becali.

