Petrolul si-a gasit un nou antrenor! Pe cine vor sa aduca pentru a se bate la promovare in sezonul viitor

Nae Constantin este favorit de a o prelua pe Petrolul Ploiesti.

Viorel Moldovan a fost demis de la Petrolul dupa ce nu a reusit sa duca echipa in playoff-ul ligii secunde. In playout, pe banca prahovenilor a stat Octavian Grigore. Chiar daca a reusit sa termine pe primul loc, cu un punct in fata celor de la ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, conducerea clubului doreste un alt tehnician pentru sezonul viitor.

Potrivit ziarulprahova.ro, Nae Constantin va fi noul antrenor al Petrolului. Acesta cunoaste bine atmosfera de la Ploiesti. A fost jucator pentru clubul prahovean 3 sezoane si jumatate, dar si antrenor secund in 2014, cand Razvan Lucescu a pregatit echipa timp de 6 luni.

Ultima oara, Nae Constantin a antrenat-o pe Fotbal Comuna Recea, tot in Liga 2, unde a obtinut 5 victorii, 3 rezultate de egalitate si 4 infrangeri. Problemele financiare ale clubului maramuresean l-au facut pe tehnician, in pauza de iarna, sa nu mai vrea sa continue la echipa.

Sezonul 2015-2016 a fost ultimul in care Petrolul Ploiesti a fost in Liga 1.