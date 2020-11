Rapid - Farul, LIVE TEXT, de la 14:30 | Situatie dificila in Giulesti dupa 3 infrangeri consecutive in Liga 2! Echipele de start

Urmarim si comentam impreuna Rapid - Farul pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Derby-ul zilei din Liga a 2-a va fi intre Rapid Bucuresti si Farul Constanta. Giulestenii traverseaza o perioada dramatica, fiind invinsi in ultimele 3 etape si avand 4 infrangeri in ultimele 5 meciuri.

Desi era vazuta drept principala candidata la promovare, Rapid are doar 13 puncte dupa primele 9 meciuri si este pe locul 16.

De partea cealalta, Farul vine dupa doua victorii si un rezultat de egalitate si au un total de 17 puncte in Liga 2, dar si un meci in plus fata de Rapid.

Echipele de start:

Farul: Bozoanca - Bajan, Leca, Ursu, Panait, Balan, Caraus, Binoi, Stoica, Mazarache, Banyoi

Antrenor: Florea Daniel

Rapid: Draghia - Leasa, Dandea, Nastos, Finica, Lazar, Jorza, Sefer, Panoiu, Balan, Hlistei

Antrenor: Iosif Mihai