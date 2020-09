Petrolul a transferat un fost jucator de la Hapoel Tel Aviv! Ploiestenii au ajuns la 8 transferuri realizate in aceasta vara

Petrolul a transferat un mijlocas central israelian.

Pe langa cele 7 transferuri realizate in aceasta vara, ploiestii au mai luat un mijlocas central care a jucat in ultimele 3 sezoane la Hapoel Tel Aviv. Nir Lax (26 de ani) este noul jucator care se va antrena sub comanda lui VIorel Moldovan. Lax nu este singurul israelian de la Petrolul. Ploiestenii l-au mai adus si pe mijlocasul Ben Levy, de la Hapoel Petah Tikva.

Petrolul nu isi mai doreste sa rateze inca o promovare. De aceea "lupii galbeni" si-au intarit echipa odata cu aducerea urmatorilor fotbalisti: Joeri Poelmans (fundas stanga), Amidu Salifu (mijlocas), Eugen Zasavitchi (mijlocas), Alexandru Gabriel Damaschin Baron (mijlocas), Ben Levy (mijlocas) si Valentin Balint (atacant).

"Mijlocasul israelian Nir Lax a definitivat acordul cu FC Petrolul Ploiesti, urmand sa evolueze pentru formatia noastra in actualul sezon competitional. In varsta de 26 de ani, Lax se afla la prima experienta a carierei intr-un alt campionat decat cel al Israelului, acolo unde a jucat pentru trei echipe: Beitar Tel Aviv (2014-2015), Hapoel Tel Aviv (2015-2016 si 2017-2020) si Bnei Sakhnin (2016-2017). In precedenta stagiune, actualul component al galben-albastrilor a adunat 17 prezente, cu Hapoel Tel Aviv, in prima liga din Israel, fiind, totodată, și unul dintre căpitanii uneia dintre cele mai titrate formații de club a fotbalului israelian. Bun venit, Nir Lax!