Pancu s-a linistit dupa victoria cu FC Arges: "Nu am emotii ca as putea fi dat afara!" Cum s-a impacat cu primarul: "Mi-a trimis emoticoane cu zambete, deci sa fie pace!"

Rapid a castigat derby-ul din Liga 2 cu FC Arges, scor 2-0.

Pancu nu are emotii ca ar fi dat afara de la Rapid, iar victoria din aceasta seara ii consolideaza statutul la echipa.

"Eu nu am emotii ca as putea fi indepartat de pe banca Rapidului, v-am mai spus. Pana la proba contrarie nu avem ce sa zicem. Am avut parte, in sfarsit, de un gazon bun la Buftea, ne-am exprimat cu totul altfel, eu mi-am exprimat din prima clipa dorinta fata de un gazon de calitate. Acum vad ca s-a putut, s-a intrat in reparatii si s-a intrat in normal. Rapid se exprima foarte bine, e o echipa tehnica, foarte buna pe atac, iar pe o suprafata buna suntem foarte buni. Oricum, inca suntem departe de adevarata noastra valoare, ati ras atunci cand va ziceam ca in conditii normale, Rapid este un adversar de temut", a declarat Daniel Pancu la finalul partidei.

Daca inaintea meciului l-a atacat pe primarul Daniel Tudorache, Pancu sustine ca a discutat cu acesta si situatia a revenit la normal.

"Cu domnul primar am avut niste discutii glumete, prin mesaje. L-am intrebat cand va numara pana la 3, acum, sau cand? A zis ca la final si mi-a trimis multe emoticoane cu zambete, deci sa fie pace, este totul bine", a mai precizat Pancu.