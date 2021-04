Niculae, blocat de omul pe care a vrut sa-l dea afara! N-a putut fi numit presedinte la Rapid. Anunt de ultima ora

Daniel Niculae inca nu-si poate prelua functia pentru care a revenit in Giulesti.

Numirea sa ca presedinte al clubului a fost blocata de vicepresedintele Andrei Nicolescu. Niculae a acceptat sa se intparca la Rapid sub garantia ca Nicolescu va fi indeparta, insa acest lucru nu s-a intamplat pana acum. Fostul atacant va fi, pentru moment, consultantul actionarului majoritar Victor Angelescu.

Rapid a informat prin intermediul unui comunicat ca "Niculae nu detine calitatea de presdinte de club al Rapid. Aceta nu a putut fi numit in functie ca urmare a votului negativ primit din partea unuia dintre membrii Consiliului de Administratie. Actionarii majoritari ai Rapid sprijina in mod ferm colaborarea cu Daniel Niculae in cadrul clubului, iar pana la clarificarea situatiei si indeplinirea tuturor formalitatilor referitoare la numirea sa intr-o functie oficiala, acesta va ramane alaturi de Rapid prin oferirea de consultanta actionarilor marjoritari".

Conform unor informatii din cadrul clubului, vicepresedintele Nicolescu ar urma sa fie indepartat in perioada urmatoare din Consiliul de Administratie.