Cele două echipe s-au duelat în prima etapă a play-off-ului eșalonului secund, iar „militarii” s-au impus categoric pe o arenă pustie.

Motivul pentru care Ghencea a fost aproape goală. Adi Popa: „Multă lume face asta când jucăm noi”

Adi Popa, integralist în CSA - Unirea Dej, a evidențiat faptul că „militarii” evoluează în timpul săptămânii, atunci când multă lume lucrează. Mai mult, fotbalistul „roș-albaștrilor” a preciza că nici vremea nu a fost de partea spectatorilor.

„Un meci greu, disputat, pe care noi ni l-am făcut ușor prin maniera în care l-am abordat. Consider că nu există niciun dubiu asupra câștigătoarei. Am controlat de la un capăt la altul și puteam să mai înscriem. Tot timpul e loc de mai bine, dar, când câștigi cu 3-0 în play-off, nu are cum să nu fie bine.

Nu știu dacă au fost 900 sau mai mulți, dar noi jucăm doar în timpul săptămânii, când multă lume e la muncă. Toată săptămâna a fost soare, numai astăzi a plouat. Ne bucurăm că le-am oferit un spectacol și o victorie celor care au venit. Au venit în frig, în ploaie și ne-au susținut, pentru asta le mulțumim”, a spus Adi Popa, potrivit , a spus Adi Popa, potrivit Digi Sport

Clasament

1. CSA Steaua 43 puncte

2. Politehnica Iaşi 40

3. Oţelul Galaţi 36

4. FC Unirea Dej 32

5. Gloria Buzău 31

6. Dinamo 31

Sâmbătă vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei play-out:

Grupa A: AFC Unirea 04 Slobozia - CSC 1599 Şelimbăr (Stadion 1 Mai - Slobozia, 11:00), AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - CSM Slatina (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 11:00), CS Minaur Baia Mare - Politehnica Timişoara (Stadion ''Viorel Mateianu'' - Baia Mare, 11:00).

Grupa B: SC FC Ripensia Timişoara - CS Concordia Chiajna (Stadion Electrica - Timişoara, 11:00), AFC Unirea Constanţa - CSC Dumbrăviţa (Arena 1 - Clinceni, 11:00), FC Braşov - ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Stadion Tineretului - Braşov, 11:00