Oprița pregătește muniția! Ce o așteaptă pe CSA Steaua

Steaua, care nu are drept de promovare în Superligă, s-a impus prin autogolul lui Gabriel Buta (41) şi reuşitele lui Ţvetelin Ciunciukov (49) şi Atanas Trică-Balaci (73).

Reacția lui Daniel Oprița după triumful cu Unirea Dej

”Felicit băieții pentru atitudine. Sunt bucuros că nu am primit gol. Am făcut un meci bun. Chiar dacă a fost 3-0, a fost un meci echilibrat. A fost mai greu până am marcat primul gol.

E primul meci, se poate întâmpla orice. Mai bine vorbim de meci, ce a fost. Jocurile cu Dinamo sunt grele, avem la Galați, apoi cu Iași. Nu va fi ușor”, a declarat Daniel Oprița, la Digisport.

Duminică se vor disputa celelalte partide din această etapă din play-off: Dinamo Bucureşti - Gloria Buzău (Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti, 12:00) şi ACS SC Oţelul Galaţi - ACSM Politehnica Iaşi (Stadion Oţelul - Galaţi, 14:15).

Clasament

1. CSA Steaua 43 puncte

2. Politehnica Iaşi 40

3. Oţelul Galaţi 36

4. FC Unirea Dej 32

5. Gloria Buzău 31

6. Dinamo 31

Sâmbătă vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei play-out:

Grupa A: AFC Unirea 04 Slobozia - CSC 1599 Şelimbăr (Stadion 1 Mai - Slobozia, 11:00), AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - CSM Slatina (Stadion Municipal - Miercurea Ciuc, 11:00), CS Minaur Baia Mare - Politehnica Timişoara (Stadion ''Viorel Mateianu'' - Baia Mare, 11:00).

Grupa B: SC FC Ripensia Timişoara - CS Concordia Chiajna (Stadion Electrica - Timişoara, 11:00), AFC Unirea Constanţa - CSC Dumbrăviţa (Arena 1 - Clinceni, 11:00), FC Braşov - ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu (Stadion Tineretului - Braşov, 11:00