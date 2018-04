Moment FABULOS in Romania! Un jucator de la Hermannstadt a inscris in victoria cu 6-0 din deplasare si si-a dat tricoul jos! Ce scria pe dedesubt

AFC Hermannstadt a spulberat-o pe Dacia Unirea Braila si a trecut pe primul loc in clasamentul din liga a doua.

Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool!

Hermannstadt este aproape de promovarea in Liga 1 si spera si intr-o calificare incredibila in finala Cupei Romaniei dupa 1-0 in mansa tur, pe propriul teren, contra celor de la Gaz Metan Medias. In etapa de astazi din liga a doua, Hermannstadt s-a distrat la Braila.

Echipa lui Alexandru Pelici a condus cu 1-0 la pauza dupa reusita lui Tudor Taranu, acesta fiind scorul la pauza. A venit insa minutul 58 cand Ionut Stoica a dublat avantajul si apoi si-a cerut in casatorie iubita, Ana Maria, cu ajutorul unui mesaj aflat pe sub tricou!

Pana la final au mai inscris Curtean, Blanaru, Rusu si Petrescu! Victoria a dus-o pe Hermannstadt pe primul loc, la egalitate cu Dunarea Calarasi, cea care va juca duminica in deplasare la Luceafarul Oradea.