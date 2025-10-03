Puțini știu însă prin ce a trecut atacantul palestinian înainte să ajungă în Bănie. În urmă cu zece ani, după o accidentare teribilă, a fost nevoit să stea aproape un an în scaun cu rotile.



„În 2015 mi-am rupt ambele picioare. Am crezut că nu voi mai putea să merg, darămite să mai joc fotbal. Am avut familia lângă mine, m-au susținut și m-au făcut să revin mai puternic ca niciodată”, a povestit Al-Hamlawi într-un interviu pentru superliga.ro.



Deși își imagina că visul lui s-a terminat, a găsit puterea să revină pe teren. „Tata s-a supărat pe mine pentru că imediat ce am putut să merg am început să fac backflip-uri”, a spus atacantul oltenilor.



Cum a ajuns în România



Venirea lui în România a fost posibilă grație lui Tudor Băluță, colegul său de la Universitatea. „Tudor a vorbit cu antrenorul și conducerea, a spus că aici e un club profesionist și o echipă care știe să joace fotbal. Datorită lui am venit și nu regret nicio clipă”, a mărturisit Al-Hamlawi.



Crescut în Suedia, Al-Hamlawi are fotbalul în sânge. „Am început la 3-4 ani să bat mingea. Am fost portar, fundaș stânga, dar îmi plăcea să nu pasez, să joc singur. Așa eram eu”, a glumit atacantul.



În prezent, palestinianul are 15 partide bifate pentru Craiova. Vârful a reușit în cont șase goluri și două pase decisive și este cotat la 1,2 milioane de euro.

