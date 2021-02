Chindia si Craiova dau singurii integralisti din acest sezon de Liga 1. Pitian si Pigliacelli au jucat fiecare minut in cele 23 de etape

Intr-o competitie chinuita de accidentari si coronavirus, cei doi fotbalisti au stabilit un exemplu de ritmicitate.

Andrei Pitian si Mirko Pigliacelli sunt singurii integralisti ramasi in actuala stagiune a Ligii 1, cu 2.070 minute jucate. Fundasul central al Chindiei Targoviste si portarul lui CSU Craiova au evoluat in toate minutele din cele 23 de etape scurse din acest campionat. Pigliacelli nu e la prima astfel de performanta. In sezonul 2018-2019, italianul a bifat toate minutele in cele 36 de meciuri disputate de Craiova (26 sezon regulat + 10 play-off). De cealalta parte, in aceasta iarna, Pitian a fost aproape de un transfer la CFR Cluj, care cauta un fundas central menit sa suplineasca accidentarile lui Cestor si Vinicius.

Performanta lor este cu atat mai de apreciat, cu cat ei au fost feriti de accidentari, in ciuda terenurilor grele, si nu s-au infectat cu coronavirus, iar craiovenii lupta pentru titlul de campioana, ocupand pozitia a treia in clasament, la patru puncte in spatele celor de la FCSB si CFR Cluj, in timp ce targovistenii au sanse sa se califice in play-off, fiind pe locul al noualea, cu cinci puncte mai putine decat Academica Clinceni, ocupanta locului sase.

Urmatorii jucatori din Liga 1 in functie de numarul de meciuri jucate sunt: Ljuban Crepulja (Astra / 23 meciuri / 1.890 minute), David Meza Colli (FC Arges / 22 meciuri / 1.980 minute), Ionut Stoica (Hermannstadt / 22 meciuri / 1.957 minute), Daniel Graovac (Astra / 22 meciuri / 1.940 minute), Razvan Onea (Poli Iasi / 22 meciuri / 1.889 minute), Juan Passaglia (Poli Iasi / 22 meciuri / 1.887 minute), Nicolae Musat (FC Arges / 22 meciuri / 1.877 minute), Deian Sorescu (Dinamo / 22 meciuri / 1.867 minute), Alexandru Albu (UTA / 22 meciuri / 1.863 minute), Ion Gheorghe (FC Voluntari / 22 meciuri / 1.823 minute), Georgi Pasov (Academica Clinceni / 22 meciuri / 1.786 minute), Daniel Florea (Chindia / 22 meciuri / 1.647 minute), Alexandru Matan (Viitorul / 22 meciuri / 1.567 minute), Nelut Rosu (UTA / 22 meciuri / 1.446 minute) si Alexandru Paun (CFR Cluj / 22 meciuri / 1.224 minute).