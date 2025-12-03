Din 2 decembrie, pe VOYO se regăsește primul episod din documentarul format din patru episoade despre Adrian Mutu, fostul internațional român care împarte prima poziție în topul golgheterilor de la naționala României alături de Gheorghe Hagi.



Marți a avut loc și evenimentul de gală marca VOYO organizat la Cineplexx Băneasa, în care Adrian Mutu a fost acompaniat de familie și prieteni apropiați, dar și de agentul său Ioan Becali și alți jucători de fotbal, cum ar fi Ciprian Marica, Marius Niculae sau Răzvan Raț.



Documentarul VOYO ”Il Fenomeno - Povestea unui superstar”, despre viața lui Adrian Mutu, a fost lansat: ”O seară specială”



”Normal că l-am văzut! Că trebuia să-l controlez! Emoțiile sunt acum la eveniment. Nu am mai trecut prin acest moment și e normal să am emoții. (n.r. S-a tăiat ceva la montaj?) Nu e nimic compromițător (n.r. râde). Remus a făcut o treabă bună.



Toți am văzut filmul și Sandra și prietenii mei apropiați.



E o seară specială, sper ca acest documentar, film, să inspire anumiți tineri aflați la început de drum, tinerii aflați în dificultate. Acesta este mesajul filmului”, a spus Adrian Mutu la evenimentul VOYO de lansare al documentarului său.

