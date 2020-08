Gabi Tamas a fost prezentat oficial la "U" Cluj: "O sa trag de mine sa ajut echipa sa promoveze!"

Gabi Tamas (36 de ani) a fost prezentat oficial in tricoul Universitatii Cluj. Fundasul central a semnat un contract cu formatia clujeana pentru 1 sezon.

Desi a avut cateva oferte importante din Liga 1, Tamas a ales sa accepte oferta celor de la "U" Cluj. Fundasul central vrea sa puna umarul la realizarea promovarii din sezonul viitor.

"Am venit cu gandul de promovare. Intr-adevar, au fost si alte oferte din Liga 1, dar am ales-o pe 'U' pentru ca am si prieteni aici. E o echipa cu traditie in Romania, multi suporteri, oameni care iubesc fotbalul cu adevarat. Eu sunt pe final de cariera. Dar cine stie? Poate mai joc incă un an, doi, trei, cinci sau zece. Mi-am propus sa vin aici si sa-i ajut sa joace in Liga 1, pentru ca merita. O sa trag de mine sa ajut echipa sa promoveze!

Am fost unul dintre cei mai buni fundasi din Liga 1. In Liga 2 nici nu stiu ce sa mai zic. Tot fotbal e si în Liga 2, nu e nicio diferenta. Sa dea Domnul sa promovam si dupa aia, cine stie, poate ma retrag de aici.

Din Liga 2 nu am cum să fiu chemat la echipa națională. Nu ar fi normal să cheme un jucător din Liga 2. Am putina febra musculara dupa ce am efectuat cateva antrenamente aici. E ceva normal pentru ca am stat trei saptamani, dar sper sa-mi revin cat mai repede", a declarat Tamas la prezentarea de pe Cluj Arena.

Daniel Stanciu considera ca transferul lui Gabi Tamas este cea mai mare realizare a sa de pana acum:"Ma bucur ca a venit. Aveam nevoie de un astfel de jucator. Cred ca e cel mai important jucator pe care l-am transferat din postura de agent si conducator de club din tara. Tamas e in top 3 al celor mai buni fundasi centrali din Romania. Perioada de transferuri se va inchide in octombrie si, chiar daca va mai trece timp pana atunci, tot aceasta mutare va ramane cea mai importanta din fotbalul romanesc. Ati vazut si voi reactia tuturor. "U" Cluj va fi in Liga 1 mai devreme sau mai tarziu".