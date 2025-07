Mohammed Umar, fundașul central ghanez de 22 de ani de la Poli Iași, s-a accidentat grav în amicalul lui Poli Iași cu Metalul Buzău și nu va mai putea evolua în 2025.

Fotbalistul a fost dorit în această vară inclusiv de Dinamo și s-ar afla pe o listă de jucători monitorizați de Feyenoord Rotterdam.

Ruptură de ligament colateral încrucișat și ruptură de menisc



”Din păcate, veștile proaste se înmulțesc. După accidentarea gravă a lui Rareș Ispas a venit și această accidentare, la fel de gravă, a lui Mohammed Umar. La un contact banal jucătorul nostru a suferit o ruptură de ligament colateral încrucișat și ruptură de menisc, adică ce e mai rău pentru genunchi.

A trebuit să-l aducem de urgență la București, i-am făcut un RMN și a fost deja operat. Vorbim de o accidentare teribilă, care îl va scoate din circuit undeva la șase luni, astfel că nu va mai juca în acest an”, a declarat managerul executiv Florin Briaur pentru Liga 2.

Tony da Silva, noul antrenor al lui Poli Iași



Retrogradată în Liga 2 după ce a pierdut barajul cu Metaloglobus, Poli Iași și-a ales luna trecută antrenorul cu care va ataca promovarea în sezonul următor.

Tony da Silva (44 de ani) a revenit în fotbalul românesc, la fosta sa echipă, pe care a mai pregătit-o în perioada aprilie - septembrie 2024.

La Poli Iași, Tony va avea un obiectiv clar: promovarea în Superliga României, la care și-au anunțat ”candidatura” și alte echipe importante, precum Sepsi OSK, FC Voluntari sau Concordia Chiajna.

„Am venit cu inima deschisă, să ajut niște prieteni. Când am salvat echipa de la retrogradare, am avut niște sentimente foarte plăcute, foarte puternice. Am avut o legătură puternică cu oamenii de aici, cu orașul și mi-a părut foarte rău când am aflat de la retrogradarea echipei.

Iașiul nu merita asta. Clubul, persoanele de aici, sper să învățăm din greșeli și să fim împreună, pentru că avem o muncă foarte grea. Trebuie să reorganizăm clubul în primul rând, să facem o echipă competitivă, pentru că mulți jucători au terminat contractele, iar noi trebuie să găsim jucători cu foame de performanță, care să tragă pentru cariera lor.

Primul obiectiv este să mergem în play-off-ul de promovare. Și apoi vom vedea restul. Acesta este primul pas. Trebuie să luăm lucrurile pas cu pas. Roma nu s-a consolidat într-o zi. O să câștigăm meciuri, o să și pierdem, o să facem și egal, important este ca echipa să meargă înainte și să ajungem în play-off. După ce vom atinge acest prim obiectiv, mergem la bătaie să promovăm. Sută la sută”, a spus Tony, potrivit sursei citate mai sus.