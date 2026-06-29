Dinamo a anunțat astăzi ultimul transfer - internaționalul din Eritreea Oliver Hintsa, atacant născut în Suedia și adus de la Sogndal, echipa din Norvegia cu logo-ul unei formații de black metal pe tricouri.

Cum-necum, după cum scrie Dinamo București pe rețelele de socializare, ”Oliver Hintsa nu este străin de clubul nostru. Bunicul său împărtășește dragostea pentru culorile alb-roșii de zeci de ani! 🔴⚪️” - mai exact ”Bunicul său a studiat în București în anii '80 și este suporterul nostru încă de atunci”!

Dinamo l-a prezentat pe Oliver Hintsa

”Bine ai venit, Oliver Hintsa!

Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru atacant, Oliver Hintsa. Clubul a ajuns la un acord de transfer cu formația norvegiană Sogndal.

Format în fotbalul suedez la Halmstads BK, a evoluat de-a lungul carierei la formațiile Tvååkers IF, Falkenbergs FF și Sogndal.

În cele 75 de meciuri evoluate pentru formația norvegiană a marcat un total de 26 de goluri și a oferit un număr de 14 pase decisive.

Înțelegerea dintre Dinamo și Oliver Hintsa se întinde pe o perioadă de două sezoane până la 30.06.2028 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon.

Îi dorim mult succes lui Oliver în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu!”

Cine este noul atacant al ”câinilor”

Hintsa, care în acest an a debutat la naționala statului Eritreea, are și cetățenie suedeză, iar în 2026 a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 14 meciuri strânse în tricoul lui Sogndal, în liga secundă norvegiană.

Ultimul meci oficial al lui Oliver Hintsa a fost în urmă cu doar două zile: Sogndal - Egersunds 4-2, în liga a doua norvegiană, partidă în care noul jucător al lui Dinamo a oferit un assist.

În momentul transferului la Sogndal, Oliver Hintsa numea cele mai importante trei calități ale sale: "Forță, viteză și finalizare".