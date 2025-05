Locul 1, promovare în Superligă și trofeul de antrenorul sezonului



”Antrenorul sezonului: Bogdan Andone (CFC Argeș)

Tehnicianul de 50 de ani a sosit la echipa piteșteană după ce se jucaseră primele trei etape din sezonul regular și după plecarea lui Nicolae Dică. La finalul primei părți a sezonului, încheiată cu calificarea în play-off, CFC Argeș cu Bogdan Andone pe bancă s-a mobilizat exemplar reușind un parcurs în lupta pentru promovare care a anihilat concurența.

Echipa a câștigat play-off-ul după șapte victorii, două remize și o singură înfrângere, primind astfel trofeul de campioană a Ligii 2 Casa Pariurilor și obținând promovarea directă în primul eșalon.

Per total, Andone are până azi o medie de aproape 2 puncte câștigate per meci cu CFC Argeș dar, și mai impresionant, a pierdut numai două meciuri din septembrie 2024 până azi, în Liga 2 Casa Pariurilor, pe banca argeșenilor!”, a explicat FRF decizia de a-l premia pe fostul principal de la FCSB din 2019.

Bogdan Andone, apariție meteorică pe banca tehnică a lui FCSB și un eșec rușinos în Europa League



Bogdan Andone a fost instalat de patronul Gigi Becali ca antrenor principal pe 5 iunie 2019.

A demisionat însă repede, pe 1 august același an, după un 2-3 cu armenii de la FC Alashkert în preliminariile Europa League.