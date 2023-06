Explicațiile lui George Ogăraru pentru prezența redusă a suporterilor la meciurile celor de la CSA Steaua

Echipa antrenată de Daniel Oprița nu a obținut nici în acest sezon dreptul de promovare în Superliga României. Clubul și-a pus speranțele în proiectul de lege pentru modificarea Legii Sportului, depus de Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării.

Formația s-a lovit de avizul negativ primit din partea Consiliului Legislativ și al Consiliului Economic, astfel că proiectul a fost retras.

Partide cu stadionul aproape gol, pentru CSA Steaua



La meciurile disputate pe teren propriu, numărul suporterilor prezenți pe stadion a fost unul redus, iar George Ogăraru este de părere că acest lucru este din cauza incertitudinii care planează deasupra clubului.

"Nici nu știu cum să răspund. Pe de o parte, aș spune că în această incertitudine e cumva justificată. Pe de altă parte, jucând meciuri pe stadionul Steaua contra unor echipe din fruntea clasamentului, poate ar fi trebuit să fie mai multă lume pe stadion. Dar înclin către prima variantă.

Sută la sută (n.r. dacă CSA Steaua ar promova, lumea ar veni alături de echipă). Sunt foarte multe dueluri. Stadionul ar fi plin. Sunt foarte multe dueluri care vor umple stadionul.

Eu cred că uităm sau nu luăm în seamă cât de mare este clubul Steaua, ce înseamnă clubul Steaua în Liga 1. Eu vă pot spune doar despre interesul oamenilor care au vrut să fie alături de club în doi ani în care nu am avut drept de promovare. Au fost contracte de sponsorizare care s-au ridicat la nivelul celor al cluburilor care joacă an de an în Liga 1.

Steaua în prima ligă ar trezi foarte mare interes. Încă este, dar nu se concretizează pentru că, în momentul de față, clubul nu este decis sau Ministerul nu este decis. De aceea, lucrurile nu avansează din punctul ăsta de vedere. Steaua, în Ghencea, în Liga 1 este o forță.

Când va fi acest lucru, nu pot să o spun, dar cu siguranță va fi o forță, asta cred că sperie multă lume, de aceea există atât de multe atacuri și o teamă care, în acest moment, nu este justificată", a declarat George Ogăraru, potrivit DigiSport.