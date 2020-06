Dorin Goian revine la echipa unde a inceput totul! Anunt de ultima ora: a semnat si ii ia locul lui Grigoras

Foresta Suceava s-a despartit de antrenorul sau si l-a numit pe Dorin Goian in loc.

Dorin Goian este noul antrenor de la Foresta Suceava. Fostul fundas de la FCSB va prelua echipa de la Petre Grigoras si va forta o promovare in Liga a 2-a in sezonul viitor. Foresta este clubul unde Goian si-a inceput o cariera si de unde a plecat spre fotbalul mare.

Petre Grigoras va pleca de la Foresta Suceava dupa ce clubul a facut anuntul pe pagina de Facebook. Antrenorul avea ca obiectiv promovarea in Liga a 2-a, iar cele doua parti au decis sa nu mai prelungeasca contractul.

"Multumim, Petre Grigoras! Avand in vedere faptul ca la 30 iunie contractul domnului Petre Grigoras ajunge la scadenta, in urma discutiilor purtate in ultima perioada, am luat decizia de a nu prelungi contractul pentru sezonul viitor.", a fost mesajul echipei.

Grigoras era antrenor la Foresta din etapa a treia. A reusit zece victorii, trei infrangeri si o remiza, dar nu a reusit sa isi indeplineasca obiectivul.

Pere Grigoras are un CV foarte bogat in fotbalul romanesc. A antrenat o multime de echipe, dar fara performante notabile. Otelul galati, Pandurii, CFR Cluj, Farul Constanta, Poli Timisoara sau Poli Iasi sunt cateva dintre echipele pe la care a trecut Grigoras.