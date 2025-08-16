Aberdeen, ocupanta locului 5 în Scoția în sezonul trecut și câștigătoarea cupei, ajunge la partida-tur cu FCSB, după prima victorie oficială, în noua campanie.

Echipa pregătită de Jimmy Thelin (foto, stânga) a înregistrat două eșecuri cu același scor, 0-2, în primele două etape din campionat cu Hearts și Celtic. A trebuit să vină meciul cu Morton, o echipă de liga a doua, pentru ca Aberdeen să-și amintească de gustul victoriei.

Astăzi, în confruntarea din Cupa Ligii Scoției, Aberdeen s-a impus cu 3-0, după golurile înscrise de Nilsen (32), Yengi (37) și Clarkson (79).

Iată echipa folosită de Jimmy Thelin, în victoria obținută astăzi de Aberdeen:

Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Molloy (Devlin 75) - Nilsen, Palaversa (Shinnie 66) - Milanovic (Boyd 60), Aouchiche (Clarkson 66), Morris (Keskinen 60) - Yengi

După prima manșă a dublei din play-off-ul Ligii Europa (joi, ora 21.45), returul e programat pe Arena Națională, pe 28 august (ora 21.30). Învingătoarea va merge în grupa de Europa League, în timp ce învinsa va juca în grupa de Conference League.

